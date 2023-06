As part of today's qualifying qualification round 1 (64 matches), No. 78-ranked Matteo Arnaldi and No. 155 Juncheng Shang will be going head-to-head at AELTC Wimbledon Qualifying and Community Sports Ground in , .

Wimbledon Info

Tournament: Wimbledon

Wimbledon Round: Qualifying round

Qualifying round Date: June 26

June 26 TV Channel:

Venue: AELTC Wimbledon Qualifying and Community Sports Ground

AELTC Wimbledon Qualifying and Community Sports Ground Court Surface: Grass

Who will win Wimbledon?

Name Odds to Win Odds Rank Novak Djokovic -155 1st Carlos Alcaraz +300 2nd Daniil Medvedev +1100 3rd Alexander Zverev +1400 4th Jannik Sinner +1400 4th Holger Vitus Nodskov Rune +1400 4th Felix Auger-Aliassime +1600 7th Nick Kyrgios +1800 8th Sebastian Korda +1800 8th Matteo Berrettini +2000 10th

Today's Matches Info

Match Round Match Time Favorite Underdog Mili Poljicak vs. Johannus Monday Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Poljicak (-120) Monday (-110) Andrea Pellegrino vs. Rio Noguchi Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Noguchi (-155) Pellegrino (+115) Altug Celikbilek vs. Dalibor Svrcina Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Svrcina (-175) Celikbilek (+130) Yosuke Watanuki vs. Seong Chan Hong Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Watanuki (-750) Hong (+450) Cem Ilkel vs. Gabriel Diallo Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Diallo (-500) Ilkel (+320) Matteo Gigante vs. Harry Wendelken Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Wendelken (-155) Gigante (+115) Henri Laaksonen vs. Otto Virtanen Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Virtanen (-550) Laaksonen (+340) Brandon Holt vs. Zizou Bergs Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Bergs (-350) Holt (+230) Geoffrey Blancaneaux vs. Harold Mayot Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Blancaneaux (-125) Mayot (-105) James Duckworth vs. Stuart Parker Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Duckworth (-300) Parker (+210) Franco Agamenone vs. Kaichi Uchida Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Uchida (-135) Agamenone (+100) Tomas Machac vs. Yasutaka Uchiyama Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Machac (-400) Uchiyama (+275) Kimmer Coppejans vs. Timofey Skatov Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Skatov (-130) Coppejans (-105) Radu Albot vs. Nick Hardt Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Albot (-650) Hardt (+400) Vasek Pospisil vs. Felipe Alves Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Pospisil (-250) Alves (+185) Pablo Cuevas vs. Egor Gerasimov Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Gerasimov (-135) Cuevas (+100) Toby Samuel vs. Antoine Bellier Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Bellier (-175) Samuel (+130) Dragos Nicolae Madaras vs. Mate Valkusz Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Valkusz (-225) Madaras (+160) Michael Mmoh vs. Adrian Andreev Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Mmoh (-250) Andreev (+185) Denis Kudla vs. Francesco Passaro Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Kudla (-700) Passaro (+425) Chun Hsin Tseng vs. Tung-Lin Wu Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Wu (-160) Tseng (+120) Facundo Diaz Acosta vs. Sho Shimabukuro Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Shimabukuro (-300) Diaz Acosta (+210) Dennis Novak vs. Filip Misolic Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Novak (-400) Misolic (+275) Zdenek Kolar vs. Lucas Pouille Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Pouille (-165) Kolar (+125) Jozef Kovalik vs. Luca Nardi Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Nardi (-275) Kovalik (+200) Taro Daniel vs. Marco Trungelliti Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Daniel (-350) Trungelliti (+250) Gauthier Onclin vs. Thiago Agustin Tirante Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Onclin (-140) Tirante (+105) Maximilian Marterer vs. Luciano Darderi Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Marterer (-700) Darderi (+425) Elias Ymer vs. Antoine Escoffier Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Ymer (-185) Escoffier (+135) Fabian Marozsan vs. Oleksii Krutykh Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Marozsan (-250) Krutykh (+175) Oscar Otte vs. Benoit Paire Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Otte (-175) Paire (+130) Thanasi Kokkinakis vs. Leandro Riedi Qualifying Qualification Round 1 7:20 AM ET Kokkinakis (-450) Riedi (+300) Riccardo Bonadio vs. Emilio Gomez Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Gomez (-160) Bonadio (+120) Shintaro Mochizuki vs. Hugo Grenier Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Grenier (-165) Mochizuki (+125) Lukas Klein vs. Vit Kopriva Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Klein (-400) Kopriva (+275) Enzo Couacaud vs. Raul Brancaccio Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Couacaud (-225) Brancaccio (+160) Frederico Ferreira Silva vs. Damir Dzumhur Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Dzumhur (-155) Ferreira Silva (+115) Federico Gaio vs. Daniel Cox Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Cox (-225) Gaio (+160) Matteo Arnaldi vs. Juncheng Shang Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Shang (-210) Arnaldi (+155) Dimitar Kuzmanov vs. Hyeon Chung Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Kuzmanov (-350) Chung (+230) Jesper de Jong vs. Yu Hsiou Hsu Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET de Jong (-250) Hsu (+180) Aleksandar Kovacevic vs. Andrea Collarini Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Kovacevic (-600) Collarini (+360) Norbert Gombos vs. Nicolas Moreno de Alboran Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Moreno de Alboran (-185) Gombos (+135) Nicholas David Ionel vs. Laurent Lokoli Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Lokoli (-450) Ionel (+300) Gijs Brouwer vs. Luca Pow Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Brouwer (-2500) Pow (+800) Jurij Rodionov vs. Aziz Dougaz Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Rodionov (-700) Dougaz (+425) Alessandro Giannessi vs. Charles Broom Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Broom (-500) Giannessi (+320) Arthur Cazaux vs. Giulio Zeppieri Qualifying Qualification Round 1 8:40 AM ET Cazaux (-600) Zeppieri (+360) Raphael Collignon vs. Bu Yunchaokete Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Yunchaokete (-200) Collignon (+150) Dominic Stephan Stricker vs. Steve Johnson Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Stricker (-250) Johnson (+185) Evgeny Donskoy vs. Tomas Barrios Vera Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Barrios Vera (-150) Donskoy (+110) Rinky Hijikata vs. Alex Bolt Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Hijikata (-210) Bolt (+155) Pierre-Hugues Herbert vs. Alejandro Tabilo Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Herbert (-140) Tabilo (+105) Jelle Sels vs. Thiago Seyboth Wild Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Seyboth Wild (-165) Sels (+125) Zachary Svajda vs. Genaro Alberto Olivieri Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Svajda (-650) Olivieri (+375) Pablo Llamas Ruiz vs. Maximilian Neuchrist Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Llamas Ruiz (-120) Neuchrist (-110) Marc Polmans vs. Andrea Vavassori Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Vavassori (-185) Polmans (+135) Zsombor Piros vs. Joris de Loore Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Piros (-135) de Loore (+100) Francesco Maestrelli vs. Hugo Gaston Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Gaston (-350) Maestrelli (+250) Billy Harris vs. Alexander Ritschard Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Ritschard (-155) Harris (+115) Ricardas Berankis vs. Mariano Navone Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Berankis (-800) Navone (+475) Pedro Martinez vs. Hamad Medjedovic Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Medjedovic (-155) Martinez (+115) Mattia Bellucci vs. Ivan Gakhov Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Bellucci (-300) Gakhov (+210) Flavio Cobolli vs. Juan Pablo Ficovich Qualifying Qualification Round 1 10:00 AM ET Cobolli (-190) Ficovich (+140)

