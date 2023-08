LIV Golf Greenbrier Round 1 Recap

WHITE SULPHUR SPRINGS, W.Va. (WVVA) - Sports Director, Josh Widman and Weekend Sports Anchor, Jon Surratt recap the first round of LIV Golf’s debut tournament at the Greenbrier.

Top 10 Individual Leaderboard:

1st: Matthew Wolff (-9)

T-2: David Puig (-7)

T-2: Harold Varner III (-7)

T-4: Cameron Tringale (-6)

T-4: Dean Burmester (-6)

T-6: 9 players (-5)

- Joaquin Niemann, Louis Oosthuizen, Peter Uihlein, Charles Howell III, Jason Kokrak, Dustin Johnson,

Laurie Canter, Brooks Koepka, Talor Gooch

Top 5 Team Leaderboard:

1st: Smash GC (-19)

T-2: Torque GC (-15)

T-2: Stinger GC (-15)

T-2: RangeGoats GC (-15)

5th: HyFlyers GC (-13)

